Com Luis Fernando Verissimo, série retrata geração Z no futebol

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Eles nasceram já com internet, estão sempre conectados, mas continuam apaixonados pelo futebol. Chamados de geração Z, os nascidos depois de 1995 são os personagens da nova série do SporTV, que estreia neste domingo (2), às 23h. Os seis mini docs acompanham os sonhos e a realidade de 12 atletas que tentam ser profissionais dentro de campo. A série "Geração Z" é um olhar curioso sobre a ilusória roda da fortuna do futebol. O primeiro episódio vai mostrar as dificuldades enfrentadas por Douglas Böhm, fã de Falcão, e Sony Anderson, batizado em homenagem ao ex-goleador do Vasco e do Lyon. O piauiense Sony disputou a Copinha pelo Cori-sabbá, modesto clube do seu Estado. Já Böhm defende o Internacional. Filmada durante 6 meses em 8 Estados e 18 cidades, a primeira temporada da série "Geração Z" se propõe a discutir os dramas familiares, mas também questões como a educação, a transição para a vida adulta, o papel das redes sociais, dos empresários. Os diretores da série também ouviram intelectuais, como o filósofo Mario Sergio Cortella, a psicanalista Helia Borges, o escritor Luis Fernando Verissimo, e os ex-jogadores e comentaristas Juninho Pernambucano e Júnior. "Tivemos a preocupação de diversificar nossas histórias, tanto geográfica quanto culturalmente. O futebol parece o mesmo. Mas os caminhos que trilham esses garotos podem ser muito diferentes entre si", disse Jorge Mansur, 57, diretor-geral e dono da Multipress Digital, produtora da série. Nascido em 1998, o haitiano Jean Louis Anel, do Pérolas Negras, é outro personagem da série. Ele mora em Paty do Alferes, interior do Rio, cidade que abriga o projeto com atletas do Haiti. Anel já estuda no Brasil e pretende se formar em medicina. Para Ricardo Porto, 57, diretor e roteirista, "Geração Z" abre uma janela para aspectos do futebol e da juventude distantes do grande público."