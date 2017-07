Daniel Serra vence a Corrida do Milhão da Stock Car em Curitiba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Serra é o novo milionário do automobilismo brasileiro. Neste domingo (2), o piloto venceu a Corrida do Milhão, tradicional prova da Stock Car, em Curitiba e garantiu o prêmio de R$ 1 milhão. Serra largou na pole position para a prova. Marcos Gomes e Cacá Bueno completaram o top 3. Rubens Barrichello chegou na quinta colocação. O piloto vencedor chegou à corrida na segunda colocação na temporada, atrás de Thiago Camilo, que abandonou no fim. Por isso, deu passo importante para brigar pelo título da Stock Car em 2017. Foi a primeira vez que Serra venceu a prova. Os outros vencedores da Corrida do Milhão são Thiago Camilo (2011, 2012 e 2015), Valdeno Brito (2008), Ricardo Maurício (2010), Ricardo Zonta (2013), Rubens Barrichello (2014) e Felipe Fraga (2016).