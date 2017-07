Serra catarinense registra temperaturas abaixo de zero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores de algumas cidades da serra catarinense acordaram neste domingo (2) com temperaturas abaixo de zero. Em algumas localidades, campos e casas amanheceram cobertos por uma camada de gelo. Os termômetros registraram -4,7°C em Ubupema, -3,8°C em São Joaquim, -1,5°C em Curitibanos e 1,4°C em Ponte Alta, segundo o Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina). Nesta segunda, a região ainda deve registar temperaturas negativas, de acordo com o órgão. A partir de terça, a direção dos ventos deve mudar, fazendo com que as temperaturas se elevem gradativamente durante a semana.