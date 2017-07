Sem Cristiano Ronaldo, Portugal bate o México e termina em 3º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem Cristiano Ronaldo, Portugal venceu o México por 2 a 1 na prorrogação, neste domingo (2), na na Arena Otkrytie, em Moscou, e conquistou o terceiro lugar da Copa das Confederações. O atacante mexicano Chicharito Hernández abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo do tempo normal, ao chutar para o gol, a bola bateu no zagueiro português Luís Neto que acabou fazendo um gol contra. Portugal só empatou nos acréscimos do segundo tempo com Pepe, que levou o jogo para a prorrogação. No tempo-extra, a seleção portuguesa virou o placar aos 14 minutos da etapa inicial após um pênalti cometido por Layún. Adrien Silva cobrou, marcou o segundo gol e deu a vitória para Portugal Portugal levou o prêmio de US$ 3 milhões (R$ 9,9 milhões) para casa com o terceiro lugar, já o México, que fechou o campeonato em quarto, ganhou US$ 2,5 milhões (R$ 8,2 milhões). O principal jogador e craque de Portugal, Cristiano Ronaldo, foi liberado da disputa do terceiro e quarto colocado da Copa das Confederações para conhecer os filhos recém-nascidos. Com o término do campeonato para os dois países, as equipes jogam para garantir uma vaga na Copa da Rússia de 2018. Portugal precisa ultrapassar a Suíça, primeira colocada do grupo B, para conseguir a vaga direta. O México precisa de uma vitória para se garantir no Mundial. Chile e Alemanha disputam a grande final da Copa das Confederações neste domingo (2), ás15h (horário de Brasília), no estádio de São Petersburgo.