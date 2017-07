Trump se encontrará com Putin durante a cúpula do G20

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na próxima semana na cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha, disse a Casa Branca nesta quinta-feira (29). O encontro será realizado entre 7 e 8 de julho.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, HR McMaster, fez o anúncio em um briefing da Casa Branca, acrescentando que "não há uma agenda específica. Será realmente o que o presidente quiser falar." O primeiro encontro entre os dois líderes virá em meio a tensões entre os EUA e a Rússia, pois os dois países detêm diferenças sobre uma série de questões, incluindo o conflito na Síria, a crise ucraniana e a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Em abril, Trump disse que os EUA "não estavam se dando bem com a Rússia" e as relações entre os dois países "poderiam ser as piores da história.”

Reunindo-se com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Washington, em meados de maio, Trump expressou seu desejo de construir uma melhor relação entre os dois países.

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse que os EUA estão trabalhando para estabilizar seu relacionamento com a Rússia, que está "em uma baixa histórica.”