Gretchen participa de novo clipe de Katy Perry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha do rebolado, a cantora Gretchen, 58, participa do novo clique da cantora Katy Perry: "Swish Swish", em parceria com Nicki Minaj, que deve ser lançado oficialmente na próxima segunda (3). "Foi lindo. Eu me emocionei várias vezes. O @fitdanceportal foi incrível na coreografia. E a produção da Katy superprofissional", escreveu a cantora, em seu Instagram.

A cantora americana Katy Perry, 32, conheceu a brasileira pelos memes que fazem dela nas redes sociais. Segundo a coluna Gente Boa, do jornal "O Globo", o convite foi feito pela própria cantora, que curte os memes envolvendo a brasileira. A gravação com Gretchen aconteceu em Salvador (BA) e as imagens da cantora aparecerão no making of. Segundo o jornal, o trabalho foi dirigido por Dario Vetere e David Campbell, produzido por Amina Alakija com coreografia de Fabio Duarte e CK Calasans.

TAYLOR SWIFT Em maio, Katy Perry afirmou que seu novo single "Swish Swish" não se refere a ninguém em especial, mas serve de hino de libertação para aqueles que sofrem bullying. "Eu acho que é um grande hino para as pessoas usarem sempre que alguém está tentando te rebaixar ou lhe fazer bullying", disse Katty em entrevista ao apresentar Jimmy Fallon, no programa "The Tonight Show", da NBC. A declaração foi dada depois de Fallon questionar a cantora se a música era sobre "alguém que conhecemos". Katty disse ainda que o novo álbum representa a libertação de todas as coisas negativas. "É assim que se trata de uma gravação de 360º graus".

"Chained to the Rhythm" foi sobre libertação política. "Bon Appetit" foi sobre liberação sexual. E agora isso, "Swish Swish", que representa a libertação de todo o negativo que não lhe serve." A brincadeira, ou melhor, a cutucada de Jimmy Fallon se referia a rixa que a cantora tem com Taylor Swift. Mais ou menos há cinco anos, as duas cantoras vem se digladiando por vários motivos: desde disputa de dançarinos, ofensas em redes sociais a músicas, digamos, com letras bem diretas, como "Bad Blood" ("Sangue ruim", em português) de Swift. Em entrevista à revista "Rolling Stone", Swift disse que "Bad Blood" era sobre uma cantora que tentou sabotá-la em sua última turnê. Coincidência? Agora é a vez de Perry. Se isso já não fosse o suficiente, as duas ainda compartilham o mesmo gosto por homens. Em 2012, Katy Perry começou a namorar o ex de Swift, John Mayer.