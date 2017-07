Atentado com carro-bomba mata ao menos oito pessoas na capital da Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma série de explosões de carros-bomba atingiu Damasco, na Síria, neste domingo (2), matando ao menos oito pessoas e ferindo dezenas, no primeiro ataque suicida na capital do país desde março. Segundo a agência estatal de notícias Sana, as forças de segurança perseguiam, no início da manhã, três carros-bomba que se dirigiam para o centro de Damasco. Elas conseguiram interceptar dois deles em entradas da cidades, o terceiro, porém, conseguiu chegar à praça Tahir, onde o motorista explodiu o veículo. O ataque ocorre no primeiro dia útil após o feriado de Eid al Fitr, a data mais importante do calendário muçulmano, quando se comemora o fim do jejum ocorrido durante o mês do Ramadã. A televisão estatal síria relatou oito mortos e outras 12 pessoas feridas na explosão perto da cidade velha de Damasco. A TV al-Manar do Líbano, que é próxima do governo sírio, e o Diário de um Argamassa, um grupo ativista sírio na capital, disseram que pelo menos 19 pessoas foram mortas. De acordo com a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, 21 pessoas morreram no ataque. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento. Em meados de março deste ano, dois atentados suicidas foram cometidos na cidade em menos de duas horas, com saldo de 32 mortos. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques nesses dois casos. Cinco dias antes, um duplo ataque reivindicado pelo antigo braço da Al-Qaeda na Síria havia deixado 74 mortos. A Síria enfrenta uma guerra civil desde 2011. Estima-se que 470 mil pessoas já morreram no conflito e 11,2 milhões foram forçadas a deixar suas casas. O país segue em um atoleiro de violência sem perspectivas de paz no horizonte