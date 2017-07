Curitiba começa tarde de domingo com apenas 12,7ºC de temperatura

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

A tarde de domingo (2) começa gelada em Curitiba. Os termômetros do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marcavam apenas 12,7ºC pouco antes das 14 horas. Influenciados por uma massa de ar mais fria, os próximos dias devem ser de temperaturas máximas baixas.

O sol até aparece entre muitas nuvens entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias paranaenses. Mesmo assim, o tempo segue frio, com temperaturas baixas. Já nas faixas norte e oeste, o sol brilha desde cedo, por isso o tempo está agradável, com temperaturas em torno dos 20,0°C. No município de Guaraqueçaba, ainda são registrados chuviscos.