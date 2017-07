Mariana Ximenes termina namoro com Filippo Adorno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mariana Ximenes, 36, terminou seu namoro de quase três anos com o empresário italiano Filippo Adorno. Os dois estavam juntos desde outubro de 2014. A informação da separação do casal foi publicada na coluna Gente Boa, do jornal "O Globo". Longe da televisão desde o término da novela "Haja Coração", Mariana Ximenes participa neste domingo (2) do último episódio da segunda temporada do programa "Tamanho Família" (Globo), apresentado por Márcio Garcia. A atração de Garcia é vista como um su­cesso pela emissora e deve ganhar mais 11 programas em 2018. Até o último domingo, a audiência nacional estava em 15 pontos, mantendo a média da primeira temporada. Mariana Ximenes está escalada para a próxima série da Globo, "Cidade Proibida". A série se passa nos anos 1950 e mostra o trabalho do detetive particular Zózimo, interpretado por Vladimir Brichta. As gravações da série começam nesta semana. Com estreia em setembro, a trama conta ainda com a participação de Sonia Braga, Claudia Abreu, Andrea Beltrão, Tais Araújo, Giovanna Antonelli, Letícia Colin e Débora Nascimento. Em maio passado, uma foto de Mariana Ximenes beijando a atriz Leandra Leal agitou as redes sociais. Leandra Leal publicou uma foto do filme "O Uivo da Gaita", em que aparece beijando Ximenes O registro fazia parte de uma campanha de protesto contra os atos de homofobia que vêm sendo praticados em território russo. As imagens publicadas são acompanhadas da localização "Kremlin", o complexo fortificado em Moscou onde fica a sede do governo da Rússia.