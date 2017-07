Ronaldo Fenômeno coloca Brasil entre os favoritos para a Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (2), Ronaldo foi a São Petersburgo como convidado para a final da Copa das Confederações. Em entrevista ao "SporTV", o ex-centroavante se disse otimista com a possibilidade da seleção brasileira chegar à cidade, que será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo de 2018. "Estou muito otimista. Ontem encontrei o Edu e conversei com ele sobre meu otimismo. A seleção teve um período que estava jogando muito mal, os resultados não estavam vindo. Agora, garantimos com muita antecedência a classificação para a Copa e jogando um belo futebol. No comando do Tite, a seleção mudou de cara e vai vir como uma das favoritas, com certeza", disse Ronaldo, referindo-se a Edu Gaspar, coordenador técnico da Confederação Brasileira de futebol. Segundo o Fenômeno, o Brasil terá boas chances na Copa do Mundo se não sofrer com problemas físicos. "Além de seguir o planejamento natural, é contar com a sorte de todos estarem saudáveis na época da Copa do Mundo. Motivar um jogador para a Copa do Mundo não é preciso, é ter a sorte de estar todo mundo bem", opinou.