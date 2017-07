Gol na prorrogação garante 3º lugar a Portugal na Copa das Confederações

FÁBIO ALEIXO SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Campeã da Europa e candidata ao título da Copa das Confederações, a seleção de Portugal acabou na terceira colocação do torneio disputado na Rússia. Neste domingo (2), em Moscou, a equipe superou o México, de virada, por 2 a 1. Os portugueses estavam perdendo até os 46 minutos do segundo tempo, mas um gol do zagueiro Pepe mandou o jogo para a prorrogação. Aos nove minutos do tempo extra, um gol de pênalti de Adrien Silva consolidou a virada. O México tinha o jogo nas mãos quase até o apito final, após sair na frente com um gol contra do zagueiro Luís Neto, na segunda etapa. Portugal não contou com sua principal estrela neste domingo. Cristiano Ronaldo foi dispensado após a eliminação na semifinal para poder conhecer seus filhos gêmeos que nasceram recentemente. Em jogo disputado sob muita chuva, os portugueses também desperdiçaram um pênalti quando a partida estava 0 a 0. A penalidade cobrada por André Silva e defendida por Ochoa, aos 16 minutos do primeiro tempo, só foi anotada pelo árbitro Fahad Al-Mirdasi após receber ajuda do assistente de vídeo. Em um primeiro momento, ele não viu falta de Rafa Márquez em André Silva. Após revisar a jogada no monitor, assinalou a infração dentro da área e deu cartão amarelo ao zagueiro. Ochoa, aliás, teve uma grande atuação e evitou que os portugueses tivessem uma vitória tranquila. A partida teve ainda dois jogadores expulsos: Semedo, de Portugal, e Jiménez, do México. Pela conquista do terceiro lugar, Portugal embolsou US$ 3 milhões (R$ 9,92 milhões), e o México ficou com US$ 2,5 milhões (R$ 8,26 milhões) em premiações. Ainda neste domingo, Alemanha e Chile decidem o título em São Petersburgo.