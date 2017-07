Explosões de carros-bomba deixam pelo menos 19 mortos na Síria

Ao menos 19 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas neste domingo (2) por causa da explosões de três carros-bomba em Damasco, ao menos um deles conduzido por um suicida, informaram meios de comunicação locais. A informação é da agência Télam.

Alguns dos 15 feridos pelas explosões se encontram em estado grave, disse a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos. A agência de notícias oficial síria, Sana, disse que duas das explosões foram controladas e provocadas pelas forças de segurança, depois de interceptar os condutores.

"Contudo, um terceiro condutor entrou na praça Tahrir, no leste da cidade às 6h15 hora locais, e detonou a carga de explosivos após ser cercado", assegurou uma emissora de televisão. As outras duas explosões ocorreram na estrada do aeroporto.

Os atentados ainda não foram reivindicados por nenhum grupo.