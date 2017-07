Bolaños volta ao Grêmio ainda sem ritmo ideal e pede paciência

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Miller Bolaños voltou ao Grêmio. O equatoriano esteve em campo com os suplentes do Tricolor na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no sábado (1º). Depois do jogo, pediu paciência para melhorar sua condição de jogo. "Estou tranquilo e vou me recuperar 100%. Comecei muito bem a temporada no Gauchão, mas tive uma lesão que atrapalhou um pouco", afirmou o jogador. "Preciso de sequência de jogos", completou. Bolaños foi artilheiro do Grêmio no primeiro semestre. Começou 2017 carregando a expectativa da direção do clube que, depois de um período de adaptação, via o atleta pronto para render o esperado. Mas uma lesão o fez ficar afastado por longo período. De volta, ele ainda busca recuperar espaço e entrar na equipe titular, que tem mostrado ótimo desempenho ofensivo. "A previsão de voltar de lesão era três semanas. Voltei e senti um pouco. Mas estou tranquilo e sei do meu potencial", afirmou. O Grêmio se prepara para encarar o Godoy Cruz na terça-feira às 21h45 (de Brasília) pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida da chave será disputado na Argentina. Como atuou com os reservas diante do Palmeiras, os titulares preservaram-se para o jogo continental.