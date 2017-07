Motorista alcoolizado causa capotamento em Araucária

Duas pessoas, que estavam em outro veículo, ficaram feridas em estado grave (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um motorista que dirigia um automóvel Honda Civic sob o efeito de bebidas alcoólicas e provocou um capotamento na madrugada deste domingo (2) em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

O acidente ocorreu no quilômetro 146 da BR-476, no sentido Lapa, por volta de 3h40 da madrugada deste domingo. O Civic atingiu a parte traseira de um automóvel Fiat Uno Mille, que acabou arremessado para fora de pista e capotou. Os dois homens que estavam no Uno ficaram presos nas ferragens e foram socorridos com lesões graves. Um deles foi reanimado antes de ser encaminhado ao hospital. O limite de velocidade no local do acidente é de 60 km/h.

Ambulâncias do Siate e do Samu atenderam o acidente, além de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Os feridos foram levados aos hospitais do Trabalhador e Cajuru, ambos em Curitiba. Até o início da manhã deste domingo, as vítimas não haviam sido identificadas.

A equipe da PRF fez o teste de bafômetro no motorista do Civic, de 36 anos de idade, que saiu ileso do acidente. O resultado apontou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, aproximadamente o dobro do patamar que caracteriza, além da infração, crime de trânsito.



Aos policiais rodoviários federais, ele disse que voltava de uma festa em Curitiba, onde havia ingerido "muita bebida".

O motorista foi enquadrado nos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal grave. A PRF encaminhou o motorista preso para a Delegacia da Polícia Civil em Araucária. Os dois carros envolvidos no acidente foram recolhidos ao pátio da unidade operacional da PRF.