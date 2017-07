PM prende 21 pessoas em operação em Ponta Grossa

PMs fizeram bloqueios no trânsito (foto: PMPR/divulgação)

O 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) desencadeou na última sexta-feira (30) a "Operação Conjunta - Forças de Segurança dos Campos Gerais". A PM cumpriu 14 mandados de prisão, além de outras sete prisões durante o atendimento de ocorrências. Durante a operação, houve a incineração de 800 quilos de drogas em uma empresa no Distrito Industrial de Ponta Grossa. O material foi apreendido ao longo dos últimos dois anos.

Os militares estaduais fizeram patrulhamento ostensivo em toda a cidade de Ponta Grossa, com bloqueios de trânsito, fiscalização no trânsito urbano e rodoviário, além de vistorias em estabelecimentos comerciais e veículos. O trabalho contou com o apoio de uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), auxiliando na localização de áreas de preservação ambiental que estivessem desmatadas.

Durante os trablhos houveram 21 prisões, 14 devido ao cumprimento de mandados judiciais contra pessoas supostamente envolvidas em tráfico de drogas, embriaguez ao volante e perturbação de sossego. mais de 500 pessoas foram abordadas e 180 veículos vistoriados. Houve a apreensão de dois simulacros de arma de fogo, sete estabelecimentos comerciais fechados por pendências. No trânsito, os militares estaduais lavraram 80 autos de infração de trânsito.