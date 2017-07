WTorre aprova nova operação para shows que ajudará o Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No último sábado (1º), a administração do Allianz Parque colocou em prática nova operação para shows no estádio e o resultado foi considerado positivo. Com mudança no posicionamento dos equipamentos de luz, a estrutura usada na apresentação da cantora Ariana Grande foi desmontada em pouco mais de oito horas, deixando o gramado apto para jogos rapidamente. "As equipes do Allianz Parque. LPL, Move e Live Nation fizeram história. Pela primeira vez no Brasil, um show de estádio teve todo seu grid de luzes e painéis de LED instalados no teto. Isso permitiu menor carga no gramado e maior agilidade na desmontagem da estrutura. O resultado disso é que, pouco mais de oito horas após o encerramento do show, o Allianz Parque está em perfeitas condições, limpo e com o gramado intacto. Esse método coloca nossa arena em situação excelente", explicou Eduardo Rigotto, gerente geral do Allianz Parque. A ideia inicial de Palmeiras e WTorre, construtora responsável pelo estádio, era deixar o teste ainda mais completo, reservando o domingo para o embate com o Grêmio para provar a eficiência da operação. A CBF, no entanto, não permitiu e passou o duelo contra o Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o último sábado -o Verdão venceu por 1 a 0 e chegou ao quarto triunfo seguido na competição. Cogitou-se pedir a mudança do jogo após a tabela da rodada ser desmembrada, mas o embate entre Corinthians e Botafogo, em Itaquera, já havia ocupado a data na capital paulista. Uma nova oportunidade de testar a operação deve acontecer no mês de setembro, quando quatro shows acontecem entre os dias 21 e 26.