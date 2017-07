Brasileiro de 16 anos é contratado por time de beisebol da liga dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das maiores promessas do beisebol brasileiro, o paulista Eric Taniguchi Pardinho, 16, será jogador do Toronto Blue Jays, equipe do Canadá que disputa a MLB (Major League Baseball), a liga norte-americana profissional da modalidade. Na próxima quinta-feira, em evento a ser realizado em São Paulo, o arremessador assinará contrato por seis anos com a franquia. Passará por ligas inferiores e terá metas a serem atingidas até chegar à equipe principal dos Blue Jays. Pelo acordo, Pardinho receberá US$ 1,4 milhão em bônus (R$ 4,6 milhões na cotação atual). A informação, publicada pelo site Globoesporte.com neste domingo (2), foi confirmada pela Folha de S.Paulo. Além dele, outros dois brasileiros assinaram vínculos para atuar nos Estados Unidos. Heitor Tocar e Victor Coutinho, ambos de 16 anos, foram contratados pelo Houston Astros, também da MLB. Pardinho chamou a atenção de olheiros norte-americanos devido a força de seu arremesso, em que a bola chega a atingir 152km/h - ou 95 milhas por hora, medida usada no beisebol. Entre os profissionais, nem todos passam dos 150 km/h, sendo que o arremesso mais veloz já registrado foi de 169 km/h, do cubano Aroldis Chapman, em 2010, pelo Cincinatti Reds. Pardinho estará apto a defender profissionalmente as equipes inferiores dos Blue Jays a partir de janeiro de 2018, quando terá 17 anos. Atualmente, 12 brasileiros estão sob contrato com equipes norte-americanas. Os principais destaques são Yan Gomes, do Cleveland Indians, e Paulo Orlando, primeiro representante do país a ser campeão da MLB, em 2015, pelo Kansas City Royals.