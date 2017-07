James Cromwell, de 'Babe, o Porquinho', é condenado a prisão por se recusar a pagar multa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - James Cromwell, 77, indicado ao Oscar de ator coadjuvante em 1996 por seu papel de fazendeiro no filme "Babe - O Porquinho Atrapalhado", foi condenado a sete dias de prisão por ter se recusado a pagar uma multa de US$ 375 (R$ 1.240). A informação é da revista americana "Variety". A multa foi a punição recebida por ele ter participado de um protesto contra uma usina de gás natural em 2015, no Estado de Nova York. O ator e outros cinco ativistas foram presos por estarem obstruindo o trânsito. Ao jornal "Times Herald-Record" o ator falou sobre sua decisão. "Se não ficarmos juntos, nada mudará. Poder para o povo", disse.