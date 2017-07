(foto: Divulgação/PRF)

Um ônibus de fretamento tombou no quilômetro 17 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Antonina (PR), por volta das 10h45 deste domingo (2), na pista sentido São Paulo. Seis dos 42 ocupantes tiveram escoriações leves e foram atendidos no próprio local do acidente. O veículo saiu de Curitiba (PR) com destino a São Paulo (SP), onde os passageiros participam da transmissão de um programa de TV. Uma faixa segue interditada. A fila no sentido São Paulo, no momento, é de aproximadamente 17 quilômetros, segundo a PRF.

Houve um acidente na frente do ônibus, cujo motorista tentou desviar dos veículos envolvidos, mas, com a pista molhada e sob chuva, acabou por tombar no canteiro central. Uma das duas faixas permaneceu interditada durante o atendimento do acidente. Todos os passageiros seguiram viagem em um segundo ônibus. Mais tarde, entre 14h30 e 16 horas, a pista foi totalmente bloqueada para permitir os trabalhos de destombamento do ônibus acidentado.