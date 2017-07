SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As empresas com menos de cinco mil usuários que utilizam cabo de cobre, fibra ótica ou radiação restrita não vão mais precisar obter autorização para prestar serviços de banda larga fixa. A mudança foi aprovada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Essas empresas deverão apenas se registrar junto à agência e atualizar as informações anualmente. As informações são da Agência Brasil. Mesmo com a dispensa da autorização, os prestadores do serviço de banda larga fixa devem atender às outras condições exigidas pela regulamentação, como as regras de qualidade. Segundo a Anatel, as ações fazem parte de um conjunto de medidas de simplificação regulatória que devem entrar em vigência em cerca de 60 dias.