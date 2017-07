Alemanha frustra Chile e conquista a Copa das Confederações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha é campeã da Copa das Confederações. A equipe europeia contou com falha da zaga adversária para marcar no primeiro tempo e vencer o Chile por 1 a 0, neste domingo (2), em duelo realizado na Arena Zenit, em São Petersburgo. Stindl fez o único gol do jogo. A tetracampeã mundial nunca havia conquistado o torneio. O técnico Joachim Low levou um time muito jovem e sem as principais estrelas que devem ir à Copa no ano que vem. Porém, mesmo assim, conseguiu ser campeão com seus "reservas". Já o Chile vinha do melhor momento de sua história e chegou à final com moral. Afinal, o time venceu as últimas duas edições da Copa América. Os chilenos encaravam a decisão deste domingo como uma final de Copa do Mundo, já que ganhariam ainda mais relevância com o primeiro título de nível mundial de sua história, mas tiveram que amargar o vice. CHILE Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara e Beausejour; Marcelo Díaz (Leonardo Valencia), Charles Aránguiz (Sagal), Arturo Vidal e Pablo Hernández; Eduardo Vargas (Édson Puch) e Alexis Sánchez. T.: Juan Antonio Pizzi ALEMANHA Marc-André ter Stegen; Matthias Ginter, Shkodran Mustafi e Antonio Ruediger; Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Jonas Hector, Leon Goretzka e Julian Draxler; Timo Werner (Emre Can) e Lars Stindl. T.: Joachim Low Estádio: Arena Zenit, em São Petersburgo (Rússia) Árbitro: Milorad Mazic (SER) Gol: Stindl, aos 20min do 1º tempo