São Paulo tem tarde mais fria do ano, segundo prefeitura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo registrou neste domingo (2), a tarde mais fria do ano, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. A temperatura média máxima durante o período foi de 16ºC, recorde do ano, ultrapassando os 16,2ºC de 28 de abril. O valor também é o número mais baixo desde 25 de setembro de 2016, quando a temperatura ficou em 15,9ºC. Segundo o CGE, os termômetros em Paralheiros na zona sul da capital, registraram 13ºC, o mais baixo da cidade. A tendência é que as temperaturas continuem caindo durante a noite, quando há possibilidade de chuviscos. Os próximos dias também deverão ser de frio, com máxima de 17ºC na segunda (3) e 19ºC na terça (4). FRIO Não foi apenas em São Paulo que o frio no fim de semana. Na serra catarinense, algumas cidades registraram temperaturas abaixo de zero. Em algumas localidades, campos e casas amanheceram cobertos por uma camada de gelo. Os termômetros marcaram -4,7°C em Urupema, -3,8°C em São Joaquim, -2,2º em Bom Jardim da Serra, -1,5°C em Curitibanos e -1,4°C em Ponte Alta, segundo o Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina).