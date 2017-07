Atlético joga mal e perde com pênalti inventado

Wanderson tira a bola de cabeça: árbitro marcou pênalti nesse lance (foto: Reprodução/PFC)

O Atlético Paranaense perdeu por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, nesse domingo (dia 2) à tarde, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 14º lugar, com 14 pontos. A equipe permanbucana está na 11ª posição, com 15 pontos.

O jogo foi decidido em um pênalti “inventado” pelo árbitro Grazianni Maciel Rocha. O lance foi aos 27 minutos do 2º tempo. A imagem da TV mostra que a bola bateu na cabeça e na coxa do zagueiro Wanderson, mas não tocou no braço do jogador. Diego Souza converteu a penalidade e fez 1 a 0 para o Sport. “Foi na cabeça”, disse Wanderson. “Infelizmente jogando fora de casa é assim”, declarou o zagueiro Paulo André.

Em relação ao desempenho, o Atlético fez uma partida pífia, com erros repetidos na defesa e no meio-campo. O ataque não existiu. Conseguiu apenas uma finalização em 90 minutos, contra 19 do Sport.

TÉCNICO

O técnico Eduardo Baptista chegou a 11 jogos pelo Atlético, agora com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

ESCALAÇÃO

O técnico Eduardo Baptista resolveu poupar cinco jogadores para o duelo de quarta-feira, contra o Santos, pela Libertadores: Jonathan, Sidcley, Thiago Heleno, Otávio e Nikão. O desfalque era Guilherme, lesionado. O esquema tático foi o 4-1-4-1, com Deivid como único volante. O meio-campo tinha Matheus Anjos (esquerda), Douglas Coutinho (direita), Rossetto (centro) e Lucho (centro). O Sport não tinha Mena, Thomás e Anselmo.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético quase não jogou no primeiro tempo. Ficou recuado e não conseguiu sair da defesa. O Sport não teve boa atuação ofensiva e, mesmo assim, criou boas chances. A melhor foi aos 40, quando André recebeu cruzamento na cara do gol e chutou na trave. Na primeira etapa, foram seis finalizações do time pernambucano e nenhuma da equipe paranaense.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Yago entrou no lugar de Matheus Anjos. O esquema seguiu o mesmo. E o panorama da partida também: o Sport atacando e o Atlético apenas se defendendo. Aos 20, saiu Rossetto e Bruno Guimarães entrou na mesma função. Nada mudou. Aos 27, o lance capital do jogo. O árbitro errou ao marcar o pênalti. Diego Souza converteu e fez 1 a 0 para o Sport. O time pernambucano não teve dificuldades para se defender até o final.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 42% de posse de bola, 1 finalização (1 certa), 4 escanteios e 79% de precisão nos passes e lançamentos. O Bahia somou 19 finalizações (3 certas e 1 na trave), 12 escanteios e 84% de precisão nos passes e lançamentos Os dados são do WhoScored.

SPORT 1 x 0 ATLÉTICO

Sport: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Patrick, Rithely, Everton Felipe (Rogério), Diego Souza e Osvaldo; André (Rodrigo). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Atlético: Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Nicolas; Deivid, Rossetto (Bruno Guimarães), Lucho González (Carlos Alberto), Matheus Anjos (Yago) e Douglas Coutinho; Grafite. Técnico: Eduardo Baptista

Gol: Diego Souza (30-2º)

Cartões amarelos: Rossetto, Bruno Guimarães, Wanderson (A). Diego Souza (S).

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Público: 11.031 total

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Sander cruza. Osvaldo divive na área, ganha a bola e chuta ao lado. Para fora.

14 – Everton Felipe ganha de Cascardo e cruza. Osvaldo ajeita de cabeça para Rithely, na área. Ele gira e chuta para fora.

39 – Samuel Xavier cruza da direita. Osvaldo cabeceia para o chão. Weverton defende.

40 – Samuel Xavier cruza. André entra livre na área e chuta na trave.

Segundo tempo

1 – Durval ganha de Cascardo e cruza para a área. Lucho tira antes que André finalize, na cara do gol.

6 – Nicolas tenta o cruzamento. A bola vai em direção ao gol, mas passa sobre o travessão.

26 – Osvaldo cruza. Diego Souza sobe sozinho e cabeceia perto, ao lado do gol.

27 – Rogério chuta de fora da área. Wanderson tira de cabeça, na área. O árbitro marca pênalti, alegando toque no braço.

30 – Gol do Sport. Diego Souza bate o pênalti à esquerda de Weverton, que não alcança.

34 – Rogério puxa contra-ataque e chuta de fora da área. A bola passa perto.

38 – Douglas Coutinho rouba a bola no ataque, invade a área e chuta cruzado. O goleiro espalma para escanteio.