Sport vence Atlético-PR com gol de Diego Souza em pênalti inexistente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jogo difícil de se assistir, para dizer o mínimo. Mesmo assim, o Sport conseguiu vencer o Atlético-PR por 1 a 0 na Ilha do Retiro neste domingo (2), em jogo no qual as duas equipes atuaram com cores muito semelhantes e confundiram os profissionais que transmitiram a partida. O único gol foi marcado por Diego Souza na cobrança de um pênalti que não existiu. O resultado colocou o Leão no 11º lugar com 15 pontos, a quatro de distância do primeiro colocado da zona de rebaixamento -agora, o São Paulo. O Atlético-PR, por sua vez, é o 14º colocado e soma 14 pontos. O JOGO Aos 30 minutos do primeiro tempo, o árbitro viu toque de mão de Wanderson -que não existiu, já que o jogador do time paranaense puxou o braço para trás imediatamente e não encostou na bola- e marcou o pênalti. Diego Souza converteu a cobrança com muita categoria e garantiu a vitória do time da casa. O Sport foi indiscutivelmente mais ofensivo no primeiro tempo, mas isso não quer dizer muita coisa. As duas primeiras chegadas do Sport ao ataque passaram longe do gol de Weverton, como no chute desorientado de Rithely aos 13 minutos. A situação começou a melhorar aos 39 minutos, quando Osvaldo cabeceou para a defesa do goleiro atleticano. Quando a bola voltou em mais um cruzamento, André escorou a bola na trave e perdeu a chance de surpreender Weverton. A única defesa de Magrão em toda a partida ocorreu só aos 38 do segundo tempo, quando Douglas Coutinho chutou e, enfim, testou as luvas do goleiro do Sport. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick e Diego Souza; Everton Felipe (Rogério), Osvaldo e André (Rodrigo). T.: Vanderlei Luxemburgo ATLÉTICO-PR Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Nicolas; Deivid, Matheus Rossetto (Bruno Guimarães), Douglas Coutinho, Matheus Anjos (Yago) e Lucho González (Carlos Alberto); Grafite. T.: Eduardo Baptista Gol: Diego Souza, aos 30min do 2º tempo Estádio: Ilha do Retiro, no Recife (PE) Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ) Cartões amarelos: Diego Souza (S); Matheus Rossetto, Bruno Guimarães e Wanderson (A)