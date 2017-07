Começa hoje o prazo para a nova adesão ao novo Refis - Programa Especial de Regularização Tributária - da Receita Federal do Brasil. Com ele, é possível parcelar dívidas de impostos vencidos até 30 de abril de 2017. Atualmente, 256.465 empresas paranaenses devem tributos não previdenciários e 50.345 apresentam débitos previdenciários, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Com o novo Refis, é possível parcelar dívidas em até 180 vezes, sendo que a parcela mínima será de R$ 200,00 quando o devedor for pessoa física e de R$ 1 mil quando for pessoa jurídica.

Para aderir ao Refis, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento que pode ser protocolado no site da Receita (idg.receita. fazenda.gov.br), a partir do dia 3 de julho. O prazo final para adesão é 31 de agosto de 2017.

Depois da formalização do requerimento de adesão, a Receita divulgará o prazo para que o contribuinte apresente as informações necessárias para a consolidação do parcelamento ou para o pagamento à vista. Será possível usar créditos tributários para abater o débito.

De acordo Lucas Ribeiro, da ROIT Consultoria e Contabilidade, esta é uma grande chance das empresas que se endividaram com a crise. “O número de empresas endividadas no Paraná é grande e esta é uma grande chance delas voltarem a respirar. É importante neste momento que o governo se torne sensível à condição do empresariado brasileiro e lance projetos como este para equilibrar a situação econômica do país”, afirma Lucas Ribeiro.

Novo Refis

Podem ser parceladas dívidas vencidas até 30 de abril de 2017

180 meses é o limite de parcelamento dos débitos

R$ 200 é o valor mínimo das parcelas a serem pagas por devedor Pessoa Física

R$ 1000 é o valor mínimo das parcelas a serem pagas por devedore Pessoa Jurídica

90% será o desconto aplicado aos juros no pagamento à vista

50% será o desconto da multas no pagamento à vista

25% será o desconto nos encargos e honorários para as dpividas com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

31 de agosto é o prazo afinal para adesão