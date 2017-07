Jô traz alívio em jogo tenso, Corinthians vence Botafogo e abre 7 pontos

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi fácil, mas o Corinthians encontrou alívio na reta final da partida deste domingo (2), contra o Botafogo, na Arena. Com direito a pênalti perdido e eficiente marcação dos visitantes, um gol de Jô aos 34min serviu para assegurar a vitória por 1 a 0. Dois personagens merecem ser citados pelo lance decisivo. Fábio Carille, que fez boas modificações, e o jovem Pedrinho, acionado para fazer uma linda jogada que terminou com o gol de Jô. Com um lindo chapéu logo após entrar, Pedrinho teve participação fundamental quando o jogo estava complicado. No talento e na raça, criou a jogada concluída por Jô, com muita insistência, após tentativa de Rodriguinho. O gol da vitória do líder. Jô teve ainda uma chance para aumentar o placar. Em um erro do árbitro Rodolpho Toski, que assinalou penalidade de Marcelo em Arana em lance cometido fora da área, o atacante foi o escolhido para bater o pênalti. Jô, porém, desperdiçou a segunda de três cobranças na temporada. Mesmo assim, o sentimento ao fim do jogo era de alívio total para o Corinthians, que encontrou dificuldades, mas venceu em rodada na qual o vice-líder Grêmio perdeu. Com 29 pontos, abriu sete de vantagem na primeira posição. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel (Marquinhos Gabriel) e Maycon; Jadson, Rodriguinho (Camacho) e Clayson (Pedrinho); Jô. T.: Fábio Carile BOTAFOGO Gatito Fernandez; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luis; Bruno Silva, Dudu Cearense, João Paulo e Gílson (Roger); Camilo (Marcus Vinícius) e Guilherme (Rodrigo Pimpão). T.: Jair Ventura Gol: Jô, aos 34min do 2º tempo Cartões amarelos: Fagner, Jadson e Jô (C); Arnaldo e Victor Luís (B) Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP) Público: 40.341 pagantes Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)