Meu Malvado Favorito 3 lidera bilheterias

Meu Malvado Favorito 3 estreou neste fim de semana e assumiu a liderança nas bilheterias, com US$ 75,4 milhões no seu primeiro fim de semana. Segundo a revista Forbes, o longa já chegou quebrando recordes ao ser a maior estreia, em relação ao número de salas de exibição, da história do cinema dos EUA, com 4.529 lugares. Outra estreia na semana, Em Ritmo de Fuga ficou em segundo lugar, com US$ 34 milhões — antes, já somava US$ 30 milhões na bilheteria de pré-estreia. O terceiro lugar ficou com Transformers: O Último Cavaleiro, que arrecadou mais US$ 17 milhões. O top 5 ainda tem Mulher-Maravilha (US$ 16,1 milhões) e Carros 3 (US$ 9,5 milhões).

Adele corre risco de nunca mais poder cantar

Na última sexta-feira, a cantora inglesa Adele foi obrigada a adiar os últimos dois shows em Wembley depois de levar sua voz ao limite na turnê de 123 apresentações. Segundo informações do jorna The Sun, ela e sua equipe temem o dano nas cordas vocais da britânica seja permanente e ela não consiga mais cantar. O tabloide britânico apurou que a cantora sofreu de bronquite na reta final da turnê, o que teria prejudicado ainda mais a voz sem o devido repouso. Adele já teve que passar por uma cirurgia em 2011, depois de uma hemorragia na garganta. O procedimento médico foi bem-sucedido, mas ela foi alertada que um novo problema poderia causar um dano maior ainda. Segundo a fonte, Adele começou a sentir dores nos últimos shows. Adele prometeu remarcar as apresentações de Wembley - caso não consiga, vai devolver o dinheiro dos ingressos.

Mariana Ximenes termina namoro

A atriz Mariana Ximenes, 36 anos, terminou seu namoro de quase três anos com o empresário italiano Filippo Adorno. Os dois estavam juntos desde outubro de 2014. A informação da separação do casal foi publicada na coluna Gente Boa, do jornal O Globo. Longe da televisão desde o término da novela Haja Coração, Mariana Ximenes está escalada para a próxima série da Globo, Cidade Proibida. A série se passa nos anos 1950 e mostra o trabalho do detetive particular Zózimo, interpretado por Vladimir Brichta. As gravações da série começam nesta semana.

Victor critica Globo e descarta volta ao The Voice Kids

O cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, soltou o verbo nas redes sociais sobre o The Voice Kids. Ele criticou a forma como a Globo conduziu sua saída do programa e afirmou que não voltará para a nova edição do programa, em 2018. Em fevereiro deste ano, Victor tinha sido acusado pela mulher, Poliana Bagatini, então grávida de quatro meses, de agredi-la. Ontem, Victor afirmou que a informação de manter o programa como foi gravado foi mentirosa. "Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano, não só para com as crianças pelas quais me dediquei zelosamente enquanto ali permaneci, mas também para com minha arte ali entregue”, disse.

Níver do dia

Tom Cruise

Ator norte-americano

55 anos