Em Curitiba, Festival de Inverno tem início na sexta-feira

A chegada do inverno também é sinônimo de cultura e gastronomia em Curitiba. Junto com o frio, chega também o Festival de Inverno do Centro Histórico da cidade. A capital mais fria do Brasil recebe neste ano a 5ª edição do evento, que acontece de 7 a 23 de julho. O objetivo é valorizar a identidade histórico-cultural e fomentar o desenvolvimento econômico da região através de uma programação multicultural e de serviços para curitibanos e turistas.

O Festival de Inverno é promovido por cerca de 20 estabelecimentos do Centro Histórico, que juntos formam a Associação de Empresários da região. “Temos muito orgulho em proporcionar para os curitibanos e turistas esta grande celebração, mostrando o que Curitiba e o inverno têm de melhor”, afirma Maria Bonamigo, presidente da Associação de Empresários da região.

Neste ano a abertura do evento, no dia 7, ainda terá uma surpresa. Uma grande ação nas redes sociais fará um sorteio para alguns sortudos participarem da festa oficial, que é somente para convidados. O evento acontece no Memorial de Curitiba.

Ao longo de todos os dias do Festival, existe uma programação envolvendo espaços públicos como o Memorial de Curitiba, estabelecimentos do entorno, como o conhecido Bar do Alemão, e parceiros como o Clube de Xadrez Erbo Stenzel e a Cinemateca. A maioria das atrações é gratuita e reúne uma diversidade de atividades para agradar desde crianças até adultos.