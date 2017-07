Apesar dos sinais tímidos da recuperação econômica dos últimos meses, o relatório da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abaca) mostra que a procura por cotas em todos os setores — veículos auotmotores, imóveis, serviços e eletrodomésticos e outros bens duráveis — apontou crescimento de 4,7%. De 508,6 mil passou para 532,5 mil unidades neste ano e mostrou que o mercanismo tem siso a melhor alternativa para quem quer adquirir bens ou constratar serviços, apesar das dificuldades econômicas atuais, com o alto índice de desemprego.

O consórcio Araucária, empresa associada à BR Consórcios, com atuação no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, obteve crescimento de 22% nas vendas de cotas dos consórcios no primeiro quadrimestre de 2017, na comparação com igual período de 2016. No mesmo período, o consórcio de imóveis teve aumento de 23%, o consórcio de automóveis 20% e o motos 5% nas vendas. Para o ano de 2017, a empresa prevê um aumento de 36% nas vendas, como dia o diretor Reinaldo Bertini.

Segundo o economista Juliano Pinheiro, o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Finanças Regional (IBEF-MG), essa alta pode ser explicada pela baixa oferta de crédito pelos bancos e pelas dificuldadess na contratação do financiamento.

Pinheiro alerta ainda sobre o fato que as vantagens do sistema não dispensam os cuidados no momento da contratação. “Mesmo sendo uma alternativa mais sustentável em relação ao financiamento, o grupo está sujeito à inadimplência por parte de seus membros. Por isso, é importante buscar instituições credoras habilitadas pelo Banco Central (BC), entender a dinâmica do contrato e estar atento às taxas de administração dos clientes”, ressalta.

Serviços — O fato é que os resultados superaram as expectativas do setor de consórcio e, junto com as novas cartas, cresceu também a oferta de novos produtos. Além de casas e carros, o brasileiro também está comprando serviços, como festas, viagens e até cirurgias através de consórcios. O Banco do Brasil, por exemplo, espera crescer 400% no segmento de serviços.