Sport x Atlético, na Ilha do Retiro: técnico admitiu fraco desempenho do time paranaense (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O presidente do Atlético Paranaense, Luiz Sallim Emed, falou sobre o jogo com o Sport ainda no gramado do estádio Ilha do Retiro. O principal assunto foi o pênalti para o adversário. “Foi um erro tão grosseiro, tão ridículo. Não dá mais para acreditar que foi apenas erro”, declarou. “E você vai lá na CBF e reclama. E eles reconhecem que foi um erro e nada acontece”, lamentou.

O técnico Eduardo Baptista admitiu que a equipe não foi bem na partida. “Se não fosse o pênalti, poderíamos sair com um resultado melhor. Mas não fizemos um bom jogo”, afirmou.

O treinador também falou sobre o momento da equipe (duas derrotas seguidas) e sobre a decisão de poupar titulares contra o Sport. “Hoje era um risco calculado. Quando você joga competições de alto nível você tem que conviver com derrotas”, declarou. “Não é uma derrota que vai criar uma crise. Não tão ambiente ruim aqui”, disse.