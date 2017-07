Vitória pressiona, mas para no goleiro Jean e empata com Bahia no Barradão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Gallo mandou a campo um Vitória bastante ofensivo para o sexto Bahia-Vitória da temporada 2017. Com dois meias e três atacantes, o time rubro-negro correspondeu, criou bastante, mas parou na grande atuação do goleiro Jean -e na falta de pontaria- e empatou por 0 a 0 o clássico com o Bahia disputado na tarde deste domingo (2), no Barradão, pela 11ª rodada da Série A. O resultado de igualdade acaba sendo ruim para os dois. O Vitória, que vinha de dois reveses consecutivos, segue estacionado na 18ª colocação, agora com nove pontos. Já o Bahia chega a seis jogos sem vencer, mas ao menos vai aos 11 pontos, ultrapassa o São Paulo (por conta dos gols pró) e deixa a zona de rebaixamento. O Vitória volta a campo no sábado (8) para encarar o Atlético-GO, no Serra Dourada, às 16h. O Bahia joga um dia depois, no domingo (9), quando recebe o Fluminense na Fonte Nova, às 16h. O JOGO Os primeiros minutos de clássico foram eletrizantes. Bahia e Vitória chegaram com perigo. Mas foi o Vitória quem tomou conta do jogo na sequência. Com apenas um volante e uma equipe bastante ofensiva, os comandados de Gallo exigiram pelo menos três grandes defesas –um milagre– do goleiro Jean, principal nome da etapa inicial. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Eder e Armero; Matheus Sales, Renê Júnior, Régis (Vinicius), Allione (Douglas); Zé Rafael (Juninho) e Mendoza. T.: Jorginho VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon e Geferson; Willian Farias, Yago, Carlos Eduardo (Gabriel Xavier), Cleiton Xavier (Neílton); Kieza (David) e André Lima. T.: Alexandre Gallo Gols: Nenhum Cartões amarelos: André Lima, Kanu, Willian Farias, Geferson, Patric (Vitória); Tiago, Zé Rafael, Allione (Bahia) Estádio: Estádio Barradão, em Salvador (BA) Público: 10.741 presentes Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)