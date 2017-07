Umidade do ar mais baixa no frio exige cuidados extras

O inverno é a época do ano de mmenor umidade relativa do ar, o que exige atenção maior com a saúde. Na semana passada a umidade já ficou baixa em boa parte do Paraná, abaixo até dos 40%, que é o último nível de conforto corporal. Ultrapassada esta marca para baixo, começam os níveis de atenção (30%), alerta (20%) e emergência (12%).

Nesta semana, apesar da possibilidade de chuviscos na Grande Curitiba, a umidade deve oscilar, especialmente durante a tarde. Ontem, com céu encoberto e frio, Curitiba teve registro de umidade na casa dos 50%.

Em momentos de baixa umidade a principal recomendação é ingerir muita água. Manter-se hidratado ao longo do dia reduz o desconforto além de evitar problemas de saúde. Se a umidade cair a níveis de alerta, é necessário evitar atividades físicas. As vias aéreas e os olhos também podem incomodar pela falta de umidade.

Nos dias mais frios do inverno também é comum que as pessoas utilizem aquecedores no ambiente. Esse tipo de equipamento pode deixar o clima mais seco dentro de casa. É preciso manter a ventilação nos ambientes internos, apesar do frio.

como se defender do clima seco

Hidratação é imprescindível. Beba mais água, sucos naturais ou água de coco

Devem ser feitas refeições leves, com frutas e legumes incluídas

Evite as atividades físicas mais pesadas quando a umidade cair muito

Com o clima frio e seco, os lábios e a pele sofrem. Hidratantes e protetores ajudam

Quem tem problemas nas vias aéreas, pode apelar para os soros fisiológicos

A instalação de aquecedores deve seguir as recomendações técnicas. O uso de aquecedores elétricos e a gás precisa ser feito de forma segura