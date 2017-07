Duplicação da Avenida Rui Barbosa está perto do fim

Obra deve estar 100% concluída neste mês (foto: Divulgação/PMSJP)

As obras de duplicação da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, estão em estágio final. A via, um importante corredor metropolitano, está sendo otimizada em cinco bairros e vai desafogar o trânsito da região. A reforma, financiada através de uma parceria entre a Fomento Paraná e a Prefeitura de São José dos Pinhais, envolveu pavimentação, drenagem, ciclovias, novas placas e novos pontos de ônibus.

As equipes finalizam agora os trabalhos na Colônia Rio Grande, um dos últimos trechos do projeto. O encarregado da obra, José Adílson Ferreira, assegurou que as obras estão 90% completas e agora só faltam detalhes. “Nós tivemos problemas no início, tivemos que readequar o projeto e fazer alterações físicas nas ruas. Mas, apesar disso e do prazo, que foi prolongado, eu acredito que até o dia 16 de julho esteja tudo pronto”, afirmou.

Ferreira também falou sobre suas expectativas sobre os reflexos positivos para a população. “Desde que começamos, já houve um aumento de cerca de 30% no tráfego. Com a execução da massa asfáltica, os fluxos passam a correr nos sentidos corretos e o trânsito começa a fluir”, concluiu.

Os bairros atendidos pela duplicação são Aristocrata, Bom Jesus, Centro, Colônia Rio Grande e Santo Antônio. A medida terá também interferência direta no tráfego do Contorno da BR-116 e compreenderá um total de 4 quilômetros.