UFPR divulga programação do Festival de Inverno

A Universidade Federal do Paraná divulgou na semana passada a programação completa do Festival de Inverno de 2017, que acontecerá entre os dias 14 e 19 de julho nas cidades de Antonina, Matinhos e Paranaguá, no litoral do Paraná.

Este ano o evento será aberto com um cortejo pelas ruas de Antonina, onde acontecem as principais atividades do festival. Organizada pelo grupo Mandiquera, a concentração acontecerá no trapiche da cidade e vai guiar o público até a Praça Coronel Macedo, onde será realizada a cerimônia de abertura.

Em seguida, a animação ficará com a principal atração da noite, o grupo Paranambuco, que continua na pegada de ritmos tradicionais, como samba de roda, coco e festejos de boi. As composições fazem parte do álbum Orum Avê, lançado pelo grupo em 2015.

Além dos espetáculos, o festival tem uma programação bem diversificada de oficinas culturais e artísticas. Os temas das oficinas oferecidas também estão disponíveis no site do festival. A programação completa está disponível no site do evento: www. proec.ufpr.br/festival2017.