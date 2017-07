Na sexta-feira passada, Araucária recebeu visitas mais que especiais. O ex-jogador de vôlei Giba, acompanhado do ex-jogador de vôlei de praia Emanuel e da ex-jogadora de vôlei Elisângela, visitou o seu projeto esportivo na cidade, o Projeto Gibinha Vôlei, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Comemorando um ano, o projeto Gibinha encerra seu primeiro ciclo neste primeiro semestre de 2017. Com previsão de início do segundo ciclo apenas em fevereiro de 2018, o projeto continuará ativo até o dia 31 de dezembro de 2017 graças a uma parceria entre o Gibinha Vôlei e a Prefeitura de Araucária.

Em sua primeira parte, o projeto contava com a cessão do espaço pela Prefeitura. Durante o segundo semestre de 2017 o município disponibilizará não apenas o espaço para a prática esportiva, mas também professores. Caberá o Gibinha Vôlei a cessão dos materiais (bolas e uniforme) e também o auxílio na metodologia de ensino do esporte.

Além do Gibinha Vôlei, Araucária também recebeu a equipe da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e seu projeto Vôlei do Seu Jeito, que tem Giba, Emanuel e Elisângela como embaixadores.