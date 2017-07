Campo Largo pode ter Centro Universitário

Na tarde de quinta-feira passada, o prefeito de Campo Largo, Marcelo Puppi, e o vice, Maurício Rivabem, receberam a visita dos representantes da Faculdade CNEC Campo Largo, Ricardo Carvalho, e a supervisora Marilis Bini. A reunião também contou com a presença da Secretária de Educação e Esporte, Dorotéa Stoco.

No encontro, Carvalho destacou que a instituição campo-larguense, visando atender uma importante demanda da região, abriu dois novos cursos — Comércio Exterior e Logística. Com isso, o estabelecimento de ensino caminha rumo ao credenciamento para se tornar o primeiro Centro Universitário de Campo Largo.

Carvalho, relembra que a busca para se tornar um Centro Universitário tem por objetivo melhorar a qualidade da oferta de ensino superior e, consequentemente, expandir os programas de educação na região. Para Puppi, a presença de um Centro Universitário em Campo Largo é um passo importante para o município, que passará a atender as necessidades acadêmicas com mais agilidade e menos burocracia.

Diferente de uma faculdade, o Centro Universitário, passa a ter autonomia para a criação de novos cursos sem a necessidade de solicitar autorização ao Ministério da Educação (MEC).