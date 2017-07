Exposição virtual mostra a realidade síria

Ação procura conscientizar os jovens sobre a violência (foto: Divulgação/Unicef)

De hoje até 11 de julho, os curitibanos terão a oportunidade de conhecer uma nova experiência trazida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), instalada no Shopping Crystal. Por meio da realidade virtual, será possível assistir e sentir a história de vida de uma criança síria, que reflete o cotidiano de milhares de meninas e meninos que vivem em campos de refugiados para tentar sobreviver em meio a um dos mais dramáticos contextos mundiais dos últimos anos.

A ação gratuita é dirigida a adultos e adolescentes acima de 16 anos e será realizada no piso L2 do Shopping Crystal, das 12 às 20 horas. A atividade tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a realidade de crianças que vivem em situação de extrema vulnerabilidade e são as mais afetadas pelas desigualdades sociais. O visitante também pode tornar-se doador da Unicef.