Renault Kwid está nascendo um campeão

Utilitário-esportivo compacto e urbano: consumidor gostou mesmo sem ver (foto: Divulgação)

Mesmo antes de ser lançado, pois a Renault marcou para os dias 3 e 4 de agosto a apresentação em São Paulo para a imprensa, onde o Bem Paraná estará presente, a pré venda já faz do Kwind um dos cinco carros mais vendidos no Brasil.

O cliente mesmo sem conhecer o carro pessoalmente, confiou na marca francesa e está fazendo as reservas em uma concessionária da marca ou pela internet no site da Renault. Para reservar o carro, é necessário fazer o pagamento na concessionária ou online de R$ 1.000,00, no cartão de crédito, podendo parcelar em até três vezes.

Entre as vantagens da pré-venda estão preço garantido, primeira revisão gratuita, cinco anos de garantia para quem fizer o financiamento com o banco Renault e entrega prioritária.

O Kwid se destaca pela posição de dirigir mais alta que a dos carros compactos disponíveis no mercado, a boa altura do solo (18 cm, similar à de SUVs médios) e os destacados ângulos de entrada (24°) e de saída (40°).

Por fora, o Kwid dá a impressão de ser maior que os seus 3,68 m de comprimento. A percepção é reforçada ao entrar no carro e se acomodar, graças ao seu entre-eixos de 2,42 m.

O espaço para quem viaja atrás é surpreendentemente confortável, inigualável entre os modelos compactos. O mesmo ocorre com o compartimento de bagagem, que acomoda 290 litros e é o maior da categoria.

Com o novo motor 1.0 SCe de três cilindros – 70 cv de potência com etanol e 66 cv com gasolina e torque de 9,8 kgfm (etanol) e 9,4 kgfm (gasolina) -, o Kwid será o carro mais econômico da categoria. O SUV compacto faz 15,2 km/l com gasolina e 10,5 km/l com etanol (trecho misto).

Em todas as versões, o modelo traz de série dois airbags frontais e dois laterais, inéditos no segmento dos compactos, além de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis, item fundamental para a segurança das crianças.