Campo de futebol americano em bairro de Curitiba ganha iluminação

(foto: Divulgação/SMCS/PMC)

A Prefeitura inaugurou neste final de semana, durante a primeira Virada Esportiva de Curitiba, a iluminação do campo de futebol americano do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Avelino Vieira, na Regional Boa Vista. Para comemorar, as equipes do Brown Spiders e Moon Howlers realizaram um jogo-treino noturno na unidade.

“Curitiba é uma referência no futebol americano e a instalação da iluminação vem de encontro com o desejo da Prefeitura em expandir as atividades nessa modalidade”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

No início do ano a Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude (Smelj) passou a ofertar turmas de iniciação esportiva de futebol americano no CEL Avelino Vieira por meio do programa Esporte+Escola=10 (EE10), que promove atividades sistemáticas no período de contraturno escolar para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

O campo de futebol americano, que fica localizado nos fundos da unidade, conta com medidas marcadas, trave em Y e já recebeu esse ano o campeonato Sub-20 de Futebol Americano de Curitiba.