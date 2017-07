Curitiba recebe oficina de bolhas de sabão gigantes no dia 15

(foto: Divulgação)

Lúdicas e encantadoras, as bolhas de sabão atraem a atenção de crianças e adultos. Agora, que tal utilizar essa brincadeira tão especial para trazer lições para todas as áreas de nossas vidas? Pensando nisso, o festival de criatividade urbana Subtropikal vai promover uma curiosa oficina de bolhas de sabão gigantes (A Interdisciplinaridade com Bolha de Sabão), no próximo dia 15 de julho, em Curitiba.

Comandada por Julieta Pegoraro, a oficina, que tem inscrições gratuitas, vai muito além da ludicidade de fazer bolhas. “A questão é bem mais ampla e abrange tantas áreas quanto pudermos relacionar. Além de ser um elemento de reconstrução da relação interpessoal, podemos utilizá-la como fonte de estudos matemáticos, geográficos e químicos. As bolhas levam o indivíduo de volta ao ar livre e cobra dele o movimento de forma tranquila e meditativa”, comenta Julieta.

A oficina “A Interdisciplinaridade com Bolha de Sabão” será realizada no espaço Naquela Casa do Centro Europeu (Avenida Benjamin Lins, 935), das 16h às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.sympla.com.br/subtropikal.