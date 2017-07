Em busca do G4, Fluminense recebe a Chapecoense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tentando superar um irregular início de temporada, o Fluminense enfrenta a Chapecoense nesta segunda (3) com a possibilidade de dar um salto na tabela e se aproximar do G4. A partida será disputada no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 11ª rodada do Brasileirão. O Fluminense volta a entrar em campo após empatar com o São Paulo (1 a 1) no Morumbi, resultado que deixou a equipe carioca na oitava posição, com 15 pontos. Uma vitória nesta segunda (3) deixaria o time de Abel Braga na quinta posição, a um ponto do Palmeiras, que abre o G4. O Vasco tem a mesma pontuação e enfrenta o Coritiba neste domingo (2), mas a partida não havia terminado até a publicação deste texto. A má notícia nas Laranjeiras vem do ataque. Henrique Dourado, um dos destaques da equipe no primeiro semestre, não deve jogar nesta segunda (3). O atacante passou por exames na manhã deste domingo (2), quando foi encontrado um “discreto” edema no púbis, segundo o departamento médico do clube. Dourado só deve voltar contra o Bahia, no próximo domingo (9), na Fonte Nova. Enquanto isso, a função deve ser desempenhada por Pedro. Já a Chapecoense tenta se recuperar da queda na tabela que sofreu após três derrotas seguidas. Na 15ª posição, com 13 pontos, o time Catarinense tem apenas dois pontos de vantagem em relação ao São Paulo, o primeiro na zona da degola. A principal mudança na escalação do 4-3-3 de Vagner Mancini deve ser a saída do suspenso Apodi, que será substituído por Diego Renan. No ataque, Rossi, Wellington Paulista e Arthur estão confirmados. FLUMINENSE Julio César; Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa; Marquinhos Calazans, Richarlison e Pedro. T.: Abel Braga CHAPECOENSE Jandrei; Diego Renan, Luiz Otávio, Fabrício Bruno, Reinaldo; Andrei Girotto, Lucas Mineiro e Luiz Antonio; Rossi, Wellington Paulista e Arthur. T.: Vagner Mancini Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Horário: 20h Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)