Ronaldo se encontra com Maradona na Rússia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Ronaldo esteve presente na Zenit Arena para acompanhar a decisão da Copa das Confederações vencida pela Alemanha contra o Chile. O ex-jogador da seleção brasileira se encontrou com Maradona, também convidado da Fifa. "É sempre bom reencontrar os amigos. A gente veio agora no caminho com Maradona no ônibus, é sempre muito divertido estar com ele também. É bom vir nesses eventos porque reencontra grandes amigos também" disse Ronaldo, em entrevista ao "SporTV".