O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) informou que a temperatura é de 9°C na região de Curitiba no início da noite deste domingo (2). A sensação térmica de é 6°C. Para esta segunda-feira (3), a previsão é de tempo nublado passando a parcialmente nublado, com possibilidade para chuviscos ocasionais. A temperatura deverá oscilar entre 7°C e 14°C.