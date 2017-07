Atlético divulga nota oficial com críticas ao Coritiba

Torcida do Atlético no Couto Pereira: cena que não será vista na Libertadores 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense divulgou nota oficial nesse domingo (dia 2) com críticas à diretoria do Coritiba. O motivo foi a recusa do clube alviverde em alugar o estádio Couto Pereira para o Furacão enfrentar o Santos pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira. Nesta data, a Arena da Baixada receberá a Liga Mundial de Vôlei. Sem acordo entre os dois, o clube rubro-negro conseguiu a cessão da Vila Capanema, do Paraná Clube.

Na nota oficial, o Atlético afirma que o Coritiba não cumpriu um acordo prévio para alugar o estádio. Veja o texto, na íntegra:

“O Clube Atlético Paranaense, por meio de seus Conselhos Administrativo e Deliberativo, vem apresentar sincero pedido de desculpas a todos os nossos associados e torcedores, especialmente para aqueles que eventualmente não terão a oportunidade de presenciar a partida do CAP na Vila Capanema, pela Conmebol Libertadores Bridgestone.



Igualmente, manifestamos que compreendemos a importância desta partida para a história do nosso Clube, esclarecendo que a Administração jamais teria cogitado jogar uma partida tão importante fora da nossa casa se não houvesse a existência de contrato assinado que estabelece a cessão do estádio Couto Pereira, apto a comportar nossa grandiosa torcida. Lamentamos ter acreditado na palavra, na seriedade e no compromisso de pessoas que ocupam cargos de relevo e que, de forma impensada e, de certo modo, até amadora, tomam infaustas decisões que somente prejudicam o fortalecimento do futebol paranaense. Infelizmente, ainda persiste a paixão negativa que toma conta de pessoas que habitam o futebol e diminuem a beleza do esporte, ignorando que a essência da competitividade deve ser resguardada tão somente dentro das quatro linhas.



Esta Gestão confiou em acordo firmado e se pautou na premissa de ajuda recíproca entre Atlético e Coritiba Foot Ball Club, o qual inequivocamente disciplinava, por prazo indeterminado, o regramento geral para múltiplas cessões temporárias entre si de seus estádios, sempre que houvesse necessidade.



E foi de forma deliberada que os gestores do “coirmão” pós-fabricaram argumentos para descumprir o que assinaram e com o que se comprometeram. Isso porque a definição da tabela da Libertadores só ocorreu no dia 16 de junho, quando imediatamente o Atlético contatou o Coritiba, que prontamente sinalizou que cumpriria o contrato. Pediu um valor maior do que estava no contrato. O Atlético concordou. No dia 19 de junho, já com o valor ampliado, o Atlético oficializou o pedido de cessão.



No dia 23, o Coritiba confirmou a cessão, como noticiaram todos os veículos de imprensa. No entanto, no mesmo dia, pressionado pela sua torcida, mudou de opinião e criou um problema no gramado para justificar o descumprimento do contrato, somente quando então iniciou o processo de implementação da grama de inverno no Couto Pereira



Para reforçar o teatro argumentativo que impedia a utilização do seu estádio, o Coritiba sacrificou sua própria torcida, locando (apenas no dia 26/06) o estádio da Vila Capanema para jogar no dia 02/07 e, de maneira inconsequente, criou sobre si um passivo indenizatório em favor do CAP. Ainda, com a postura de rompimento, tornou extremamente difícil qualquer relacionamento Institucional entre as Agremiações.



Esse agir do Coritiba foi um desrespeito com nossa Instituição, com nossos torcedores e com a boa-fé contratualmente assinada. Tal postura só encontra justificativa no habitual inconformismo com o inquestionável crescimento exponencial do Atlético, tanto no cenário nacional como internacional, fruto de um projeto sério, audacioso e que sempre contou com o incondicional apoio de sua apaixonada torcida.



De outro lado, cabe aqui agradecer e enaltecer a postura do Paraná Clube, de seus dirigentes e de sua torcida, que mostraram grandiosidade ao ceder seu estádio para a realização desta importante partida do Atlético – um representante do futebol Paranaense - em sua 5ª participação na Conmebol Libertadores.



Devemos também agradecer o empenho e a compreensão da CBF e da Conmebol no trato da questão e por autorizar a realização desta partida em nossa cidade.



Por derradeiro, é dentro deste cenário que vimos aqui assegurar nosso compromisso com toda a Nação Atleticana de que não haverá mais nenhum evento na Arena da Baixada que possa conflitar com a agenda de partidas importantes, emblemáticas e estratégicas em competições que o Clube Atlético Paranaense dispute.

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO ADMINISTRATIVO”.