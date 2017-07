Fora da prisão, Rocha Loures é “peça-chave” na defesa de Temer

Rocha Loures: ex-deputado foi solto no sábado (foto: Franklin de Freitas)

Fora da prisão desde o último sábado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB) é “peça-chave” para a sobrevivência do governo Michel Temer (PMDB), no processo em que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acusa o presidente de corrupção passiva com base na delação da JBS. Temer tem baseado sua defesa no argumento de que não há provas de que os R$ 500 mil recebidos por seu ex-assessor de executivos do grupo em uma ação filmada pela Polícia Federal seria dinheiro de propina destinado a ele. Aliados do presidente avaliam que a decisão do STF de libertar Rocha Loures, determinando sua prisão domiciliar, diminui a pressão para que o ex-deputado faça um acordo de delação premiada com a PGR.

Temer tem dado indicações de que espera que o ex-assessor assuma sozinho a responsabilidade pelo recebimento da propina. “Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Não existem”, afirmou o presidente na semana passada.

Na denúncia encaminhada ao STF, e que deve ser analisada pela Câmara até o final do mês, Janot sustenta a versão de que o paranaense seria apenas um “mensageiro” entre o presidente e o dono da JBS, Joesley Batista. Para isso, o procurador lembra que Rocha Loures foi assessor direto de Temer desde 2011, quando ele ainda era vice-presidente, permanecendo vinculado ao gabinete do peemedebista quando ele assumiu a presidência após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. O ex-deputado só deixou o cargo em março deste ano para assumir cadeira na Câmara Federal quando o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB) foi nomeado ministro da Justiça.

Isonomia

Rocha Loures foi preso no dia 3 de junho. Na sexta-feira, o ministro Fachin decidiu substituir a prisão preventiva do ex-deputado por uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno (das 20 às 6 horas) e também aos sábados, domingos e feriados. O peemedebista também teve que entregar seu passaporte e está proibido de deixar o País, e de manter contato com investigados, réus ou testemunhas do caso JBS.

Na decisão, Fachin alegou necessidade de “isonomia” em relação ao caso de Rocha Loures, já que no último dia 20, a Primeira Turma do STF resolveu converter prisão preventiva em domiciliar de três investigados no inquérito que envolve o senador Aécio Neves (PSDB/MG): Andrea Neves, irmã do tucano, Frederico Pacheco de Medeiros, seu primo, e Mendherson Souza Lima, ex-assessor parlamentar de Zezé Perrella (PMDB-MG).

Durante o período em que ficou na prisão, fontes ligadas ao ex-deputado apontaram que ele estaria em dúvida sobre fechar um acordo de delação premiada. Os advogados do peemedebista sempre negaram essa possibilidade, mas familiares estariam pressionando Rocha Loures a firmar um acordo com a PGR, já que sua situação perante a Justiça seria considerada grave.

Em cima do muro

Na última quinta-feira, após receber a denúncia da PGR encaminhada pelo Supremo, a Câmara notificou oficialmente o presidente. Com isso, foi aberto o prazo de dez sessões para que ele apresente sua defesa na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Para que a denúncia seja aceita são necessários os votos de 342 dos 513 parlamentares. Caso a denúncia seja aceita, Temer é afastado do cargo por 180 dias até que o STF julgue o caso.

Levantamento divulgado ontem pelo jornal Folha de São Paulo aponta que apenas 45 deputados assumem publicamente defender a rejeição da denúncia da PGR contra Temer. Outros 130 parlamentares defenderam a aceitação da denúncia. Outros 112 afirmaram que não sabem ainda como votarão e 57 não quiseram se posicionar.

Dos 30 deputados da bancada federal do Paraná, dezoito preferiram não declarar sua posição sobre a denúncia. Apenas sete disseram serem favoráveis à aceitação da acusação e outros cinco assumiram posição contrária.

Placar

A posição dos deputados federais do Paraná sobre a aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer por corrupção passiva*

A FAVOR

Aliel Machado Rede

Christiane Yared PR

Fernando Francischini SD

Diego Garcia PHS

Enio Verri PT

Luciano Ducci PSB

Zeca Dirceu PT

CONTRA

Evandro Roman PSD

Nelson Meurer PP

Nelson Padovani PP

Sérgio Souza PMDB

Hidekazu Takayama PSC

NÃO VAI SE PRONUNCIAR

Fernando Giacobo PR

João Arruda PMDB

Luiz Carlos Hauly PSDB

Luiz Nishimori PR

Sandro Alex PPS

NÃO SABE

Alex Canziani PTB

Assis do Couto PDT

Hermes Parcianello PMDB

Leandre PV

Leopoldo Meyer PSB

Osmar Bertoldi DEM

NÃO RESPONDEU

Alfredo Kaefer PSL

Dilceu Sperafico PR

Edmar Arruda PSD

Osmar Serraglio PMDB

Reinhold Stephanes PSD

Rubens Bueno PPS

Toninho Wandscheer PROS

*Fonte: Folha de SP