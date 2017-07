Eleições 2018

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O PP reúne sua executiva estadual hoje Curitiba. Na pauta as eleições de 2018, a legenda já anunciou a pré-candidatura da vice-governadora Cida Borghetti ao Palácio Iguaçu. Também será debatida a organização das chapas de candidatos a deputado estadual e federal. A convocação foi assinada pelo presidente estadual da legenda, deputado federal Dilceu Sperafico.

Podemos

Com uma bancada formada por 14 deputados federais e dois senadores, o Podemos foi lançado oficialmente no sábado, em Brasília. O partido vai substituir o antigo PTN. O encontro que oficializou a criação da legenda também serviu para lançar a pré-candidatura do senador Alvaro Dias como pré-candidato ao Planalto em 2018. Ele estava filiado ao PV.

Independência

Apesar de o PTN ter anunciado o rompimento com o governo de Michel Temer em maio, após vir à tona a delação da JBS, a ideia do Podemos não é ser um partido de oposição, mas “independente”. Segundo Alvaro Dias, o Podemos lutará por causas específicas, sem ter uma bandeira definida.

Interditado

A Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) da Defesa Civil de Curitiba e o Corpo de Bombeiros interditaram as galerias da Câmara Municipal de Curitiba. A decisão foi tomada após os danos ao prédio histórico do século 19 provocadas pelos manifestantes que invadiram o Palácio do Rio Branco, na última quarta-feira, para protestar contra a aprovação de quatro projetos do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca. Foi a quarta invasão do Legislativo desde o final de maio.

Estrutura

Durante o protesto, manifestantes cantavam e pulavam. Numa vistoria preliminar do Corpo de Bombeiros, foram identificados descolamentos do piso a ponto de caber um dedo entre o solo e o rodapé e do lustre que desceu cerca de um palmo do teto. A Cosedi também confirmou danos ao patrimônio histórico estadual. “Constatamos que teve um leve afundamento de parte do assoalho, principalmente junto aos guarda-corpos existentes nas galerias”, explicou o coordenador técnico do órgão, Marcelo Solera. A Cosedi recomendou que a Casa contrate um perito para fazer a avaliação estrutural do prédio

Marmita

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no sábado o ex-prefeito de Jundiaí do Sul (Norte Pioneiro), Valter Abras (ex-PSDB), condenado a mais de 8 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e associação criminosa. A prisão ocorreu em um restaurante localizado no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Uma equipe da PRF que terminava de almoçar no local reconheceu o ex-prefeito, que havia se dirigido até o estabelecimento buscar uma marmita. Como os policiais tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão contra o político, deram imediatamente ordem de prisão a ele, que não ofereceu resistência.

Falsidade

Expedido no último dia 9 de junho pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o mandado de prisão contra Valter Abras aponta que o político foi condenado a uma pena de 8 anos, um mês e 15 de prisão em regime fechado. O processo é relativo a um inquérito policial de 2005, em que o ex-prefeito, hoje com 70 anos de idade, é um dos seis réus. Entre os crimes contra a administração pública atribuídos ao grupo estão formação de quadrilha, crime de responsabilidade, dispensa ilegal de licitação e uso de documento falso.