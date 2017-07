Trump simula ataque à rede CNN

Trump: presidente dos EUA em guerra contra mídia (foto: Reprodução/twitter)

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou no Twitter, ontem um vídeo em que aparece batendo e derrubando uma pessoa com o logotipo da rede CNN no lugar do rosto. Trata-se do mais recente episódio da guerra de Trump contra a mídia americana. O vídeo postado por Trump é de um espetáculo real de 2007, ocorrido em uma arena de luta livre, quando Trump, então uma estrela da TV, levou o dono da WWE (empresa que promove shows de luta livre), Vince McMahon, ao chão em sua “batalha dos bilionários”.

O vídeo, porém, foi editado com o logotipo da CNN no lugar do rosto de McMahon. O vídeo termina com uma imagem semelhante ao logotipo da CNN, mas com a sigla FNN - representando “Fraud News Network” (“Rede de Notícias Fraudulentas”)-, o último apelido de Trump para um dos seus alvos de mídia mais frequentes. O canal de televisão respondeu e disse que é “um dia triste quando o presidente dos Estados Unidos incentiva a violência contra repórteres”.

Nos últimos dias, Trump tem estado em guerra aberta com jornalistas e emissoras. Na quinta-feira, pouco depois de Mika Brzezinski, âncora do programa “Morning Joe”, na MSNBC, dizer que Trump estava mentindo na internet sobre uma reportagem do “New York Times”, o presidente usou o Twitter para chamar Brzezinski de “louca de baixo QI” e Joe Scarborough, seu colega no programa, de “maluco”. Ele disse que recusou um convite para se juntar aos dois durante a época do Réveillon, quando eles tentaram entrevistá-lo em seu resort na Flórida e “ela sangrava horrores (por causa) de um facelift (plástica no rosto)”.

No dia seguinte, os jornalistas da rede MSNBC rebateram os ataques. Durante o programa, eles afirmaram que o comportamento de Trump é “assustador e muito triste”.