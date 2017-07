Incêndio atinge assentamento

Um incêndio atingiu um assentamento de refugiados sírios no Vale Bekaa, no Líbano, matando pelo menos uma pessoa e enviando grandes volumes de fumaça negra para o céu. A estatal Agência Nacional de Notícias informa que o incêndio começou por volta das 12 horas (horário local) deste domingo perto da cidade de Qab Elias. George Ketteneh, da Cruz Vermelha do Líbano, diz que os relatórios iniciais indicam que mais de 100 tendas foram queimadas e uma pessoa morreu. Ahmed Salloum, dos serviços de emergência em Qab Elias, diz que o fogo transformou o acampamento de tenda em “cinzas”, com apenas os banheiros à beira do assentamento em pé. A explosão de latas de gás pode ser ouvida a distância. O Líbano é o lar de mais de 1 milhão de refugiados sírios registrados.