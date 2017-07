Uma das situações que mais põem à prova a conduta profissional de uma pessoa é seu comportamento durante viagens de trabalho. A maneira como a pessoa se comporta fora de seu habitat cotidiano demonstra muito sobre seu caráter. Por isso, quando viajar a trabalho, o profissional deve sempre ter em mente que ele está de fato trabalhando.

Infelizmente, há pessoas que exageram nos gastos, escolhem os restaurantes mais caros e até pedem notas fiscais com valores superfaturados para se aproveitarem do fato de que os custos são bancados pela empresa. Outros se fiam na certeza de que não serão reconhecidos por estarem em outras cidades (ou até em outros países) e adotam comportamentos questionáveis, prejudicando a imagem da empresa que representam. Bem, nem é preciso dizer que isso tudo é deplorável do ponto de vista ético!

Outra coisa importante a ser considerada em viagens a trabalho é o quanto é importante ter conhecimento sobre a cultura local dos lugares a serem visitados nas viagens profissionais.

Uma pesquisa desenvolvida pela Booking.com revela que 62% dos executivos afirmam que gafes e falta de etiqueta comprometem o objetivo final das empresas que enviam profissionais a viagens de trabalho. A pesquisa entrevistou 4500 viajantes de negócios em oito países. Ao todo, 32% deles admitiram ter cometido gafes por desconhecimento da cultura local.

É importante saber detalhes culturais como, por exemplo, se há costume de se distribuir presentes, como as pessoas se cumprimentam, como deve ser entregue o cartão de visitas, hábitos alimentares e até mesmo como é o comportamento em negociações, pois erros nesses quesitos podem por em risco as intenções da empresa que enviou um profissional à viagem. A maneira de se vestir, o comportamento em relação aos interlocutores, gestual, tom de voz e até o direcionamento do olhar podem comprometer uma negociação, se conflitarem com os hábitos locais.

Ao viajar a trabalho, devemos ter em mente o tempo todo que estamos levando além muros a imagem de nossa empresa. Portanto, uma boa dica é procurar conhecer detalhes sobre o local que será visitado a trabalho, seja um país completamente diferente ou apenas uma cidade vizinha, que, mesmo sendo próxima, pode ter características ímpares que fazem com que as pessoas tenham hábitos muito próprios.