Oficina de paleteado no Alfredo Andersen

Técnica usa uma paleta de madeira e uma pedra (foto: Divulgação)

O Museu Alfredo Andersen (MAA) recebe na próxima semana a ceramista Máyy Koffler, que vai conduzir a oficina “Encontro com a América Antiga”, onde será ensinada a técnica de modelagem em cerâmica conhecida como paleteado e a técnica decorativa positivo-negativo. As aulas serão realizadas de 4 a 6 de julho, no período da manhã e da tarde, com um intervalo de uma hora, totalizando 20h de carga horária. O custo é de R$ 430 por aluno, com a argila inclusa no valor. A inscrição pode ser feita na secretaria do museu.

A técnica do paleteado baseia-se na utilização de uma paleta de madeira e uma pedra para modelar manualmente uma peça de cerâmica. O método, que teve origem na era pré-colombiana, consiste em golpear ritmicamente a argila com a paleta, ao mesmo tempo em que os golpes são aparados por uma pedra redonda e lisa no interior da peça, obtendo as mais variadas formas. Na oficina, Máyy demonstra como aliar a técnica rudimentar à cerâmica contemporânea.

A ceramista também ensina a técnica decorativa pré-hispânica positivo-negativo. A queima em negativo é um método de decoração de uma peça cerâmica que se realiza com queima de materiais orgânicos, originando superfícies com uma bela cor negra aveludada.

A artista — Máyy Koffler começou a se encantar com a cerâmica quando viveu no Peru, em 1986. Desde então mergulhou na prática dessa arte. Sua mudança para São Paulo, onde fica seu atelier, permitiu o aprimoramento profissional da técnica. Suas peças podem ser vistas no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital paulista.

Serviço:

O quê: Oficina Encontro com a América Antiga com Máyy Koffler

Técnica de paleteado e queima positivo-negativo

Quando: 4 de julho: 10h às 12h e 13h às 17h

5 e 6 de julho: 9h às 12h e 13h às 17h

Quanto: R$ 430 | Argila inclusa no valor

Inscrições na secretaria do museu

Museu Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco. Curitiba-PR

41 3222-8262 | 41 3323-5148

www.maa.pr.gov.br | maa@seec.pr.gov.br

Fonte: SEEC